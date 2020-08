Ο Σίνγκλετον θέλει τον Μέσι στην Μάντσεστερ, ο Τζέιμς στην Γιουβέντους! (pics)

Αν μη τι άλλο τα σενάρια για το μέλλον του Αργεντινού σούπερ σταρ αναμένεται να πάρουν «φωτιά» τις επόμενες ημέρες, προκαλώντας και το ενδιαφέρον των Σίνγκλετον και Τζέιμς.

Την αρχή έκανε ο Κρις Σίνγκλετον, ο οποίος ως δηλωμένος υποστηρικτής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έγραψε ότι «θεωρώ ότι ο Μέσι θα πάει στην Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ»..

Όμως στη συνέχεια έκανε δεύτερες σκέψεις και... άναψε τη φλόγα στον Μάικ Τζέιμς, ο οποίος με τη σειρά του είναι οπαδός της Γιουβέντους: «Όμως αν πήγαινε ο Μέσι στην Γιουβέντους μαζί με τον άλλον καλύτερο όλων των εποχών, Κριστιάνο Ρονάλντο; Πως θα ήταν Μάικ Τζέιμς;»

Η απάντηση του γκαρντ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας; «Θα ήταν θρυλικό!»

I think #Messi should go to @ManUtd! lol (This a bias tweet)

