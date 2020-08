Η Ζενίτ ανακοίνωσε τον Μάνο Παπαδόπουλο (pic)

Ο Μάνος Παπαδόπουλος είναι κι επισήμως ο νέος αθλητικός Διευθυντής της Ζενίτ.

Ο Έλληνας παράγοντας όπως σας είχε αποκαλύψει το gazzetta.gr είχε δεχτεί μία τεράστια πρόταση από την ομάδα της Αγίας Πετρούπολη την οποία κι αποδέχτηκε.

Η συνεργασία των δύο πλευρών έχει βάθος τουλάχιστον διετίας.

Ο Μάνος Παπαδόπουλος μπορεί να ανακοινώθηκε τώρα, αλλά εδώ και πολλές μέρες είχε κομβικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της Ζενίτ με τους παίκτες που πήραν μεταγραφή.

Манос Пападопулос назначен спортивным директором Клуба. Греческий специалист уже приступил к работе.

Manos Papadopoulos is hired sporting director of the Club. The Greek specialist has already started his new work. pic.twitter.com/OJYsTcOV3m

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) August 17, 2020