Μακάμπι: Ανανέωσε για τρία χρόνια ο Γεραγωτέλλης (pic)

Ο έμπειρος προπονητής είναι εδώ και αρκετά χρόνια το «δεξί χέρι» του Γιάννη Σφαιρόπουλου κι έχει κερδίσει και την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Μακάμπι.

Όπως ανακοίνωσε η ομάδα του Τελ Αβίβ, επέκτεινε το συμβόλαιό του Βασίλη Γεραγωτέλλη για τα επόμενα τρία χρόνια, δηλαδή μέχρι το 2022-23, δείχνοντας έμπρακτα πως τον στηρίζει.

Maccabi Playtika Tel Aviv has signed senior assistant coach Vassilis Geragotelis for the next 3 years #WeAreMaccabi @EuroLeague pic.twitter.com/tw12qLJFFV

— Maccabi Tel Aviv BC (@MaccabitlvBC) August 16, 2020