Ζαλγκίρις: Με Σάρας-Λεκαβίτσιους-Γιαβτόκας η ομάδα της δεκαετίας (pic & vid)

Η Euroleague ζήτησε από τον κόσμο να ψηφίσει την κορυφαία ομάδα της δεκαετίας της Ζαλγκίρις και οι φίλαθλοι επέλεξαν 10 εκλεκτούς.

Εκτός των Γιασικεβίτσιους, Γιαβτόκας και Λεκαβίτσιους, προτιμήθηκαν και οι Ντέιβις, Ουλανόβας, Μιλάκνις, Γιανκούνας, Πάνγκος, Καλνιέτις και Ντάριους Λαβρίνοβιτς.

Δείτε και το video που έφτιαξαν οι διοργανωτές.

Here is the @bczalgiris 'All-Decade' sqaud in FULL! #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/3NniwBX4Eg

.@bczalgiris have had some QUALITY over the last decade...

Check out the 'All-Decade' selections!#EUROLEAGUEUNITED | 'All-Decade' pic.twitter.com/XRtVMcWAIL

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 15, 2020