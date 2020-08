Μπασκόνια: Με Μπουρούση και Τζέιμς η καλύτερη ομάδα της δεκαετίας στην EuroLeague (vid)

Ο Έλληνας σέντερ και ο Αμερικανός γκαρντ συνετέλεσαν τα μέγιστα την σεζόν 2015-16 ώστε να βρεθεί η Μπασκόνια στο Final 4 της EuroLeague που είχε διεξαχθεί στο Βερολίνο.

Μάλιστα ο Γιάννης Μπουρούσης ήρθε και δεύτερος στις προτιμήσεις των φίλων της ομάδας με 66,26% την ώρα που η πρώτη θέση είχε «κλειδώσει» από τον Τορνίκε Σενγκέλια (97,26%)!

Ο Μάικ Τζέιμς είχε 59,57% ενώ ψηφίστηκαν επίσης οι Άνταμ Χάνγκα (60,79%), Αντρές Νοτσιόνι (60,49%), Πάμπλο Πριχιόνι (58,05%), Μίρζα Τελέτοβιτς (57,14%), Τιάγκο Σπλίτερ (49,85%), Μαρσελίνιο Χουέρτας (48,33%) και Φερνάντο Σαν Εμετέριο (47,11%).

The @Baskonia All-Decade team as voted by the fans, @TokoShengelia23 leads the way after six years in Vitoria-Gasteiz!

'All-Decade' I @7DAYSBasketball pic.twitter.com/ceK7GEYuJG

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 14, 2020