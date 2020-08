ΤΣΣΚΑ Μόσχας: Με Τεόντοσιτς, Ντε Κολό, Χάινς η καλύτερη ομάδα της δεκαετίας (vid)

Οι Μίλος Τεόντοσιτς και Κάιλ Χάινς συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο ποσοστό που έφτανε το 91,4%, ενώ ακολούθησαν οι Νάντο Ντε Κολό (87,32%), Αντρέι Κιριλένκο (81,19%) και Ουίλ Κλάιμπερν (65,03%).

Οι υπόλοιποι πέντε που συνέθεσαν την καλύτερη ομάδα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας την περασμένη δεκαετία ήταν οι Βικτόρ Χριάπα, Ραούνας Σισκάουσκας, Κόρι Χίγκινς, Τζέι Αρ Χόλντεν και Σέρχιο Ροντρίγκεθ.

