Όπως ανέφερε το «Sport5» το μέλλον του Έισι δεν είναι σίγουρο στο Τελ Αβίβ και αυτό διότι έχει υψηλές απαιτήσεις ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Οθέλο Χάντερ με χαρακτηριστικό ποστάρισμα στα social media έστειλε μήνυμα παραμονής του Έισι στην διοίκηση της Μακάμπι ενώ όπως αναφέρει το ισραηλινό δημοσίευμα, μαζί με τον Ουίλμπεκιν πιέζουν τις καταστάσεις ώστε ο Αμερικανός να ανανεώσει το συμβόλαιό του.

My bro @QuincyAcy deserves multiple years @MaccabitlvBC. Now let’s make it happen https://t.co/2Ks05oYevy

— Othello hunter (@O_hunter5) August 12, 2020