Η Ζενίτ μέσω βίντεο και με πρωταγωνίστρια την μασκότ της, αποκάλυψε τ νέο της σήμα.

Το κέντρο του γηπέδου της ομάδας του Τσάβι Πασκουάλ πλέον απέκτησε νέα όψη.

Δείτε το βίντεο...

Представляем вам обновлённый, свежий логотип БК "Зенит" на паркете площадки Академии баскетбола!⚡

The brand new logo of BC Zenit in the midcourt! pic.twitter.com/fGw3Iei9b8

— Basketball club Zenit (@zenitbasket) August 12, 2020