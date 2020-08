Θέλουν «φούσκα» και στην EuroLeague οι Τζέιμς και Ντιλέινι (pics)

Την ιδέα έριξε στο τραπέζι ο πάλαι ποτέ παίκτης του Παναθηναϊκού και νυν της ΤΣΣΚΑ Μόσχας γράφοντας στο twitter ότι «αν θέλει η EuroLeague φούσκα για μερικούς μήνες, είμαι μέσα».

Ο Μάλκολμ Ντιλέινι απάντησε στον Μάικ Τζέιμς και συμφώνησε μαζί του λέγοντας ότι «μειώστε την σεζόν και ας το κάνουμε. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει αλλιώς».

Στη συνέχεια ο Τζέιμς είπε ότι θέλει να είναι όλα στα πρότυπα του ΝΒΑ: «Μένω και 3 μήνες αρκεί η φούσκα να είναι παραπλήσια του ΝΒΑ. Έχουν και εδώ Ντίσνεϊλαντ στο Παρίσι».

Αντίθετα αρνητικός παρουσιάστηκε ο Νίκολα Μίροτιτς.

I got 3 months if they get the bubble anywhere close to how the NBA is. They do have a Disneyland or world in Paris..... jus saying

— Mike James (@TheNatural_05) August 10, 2020