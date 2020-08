Οι παίκτες συνηθίζουν στο τέλος της προπόνησης να μένουν στο παρκέ και να δοκιμάζουν πράγματα.

Αυτό ακριβώς έκανε και ο Μπράντον Ντέιβις της Μπαρτσελόνα.

Ο Αμερικανός σέντερ πήρε φόρα και κάρφωσε, ωστόσο το χέρι του διέγραψε ανάποδη τροχιά από αυτή του σώματος του!

Δείτε το για να καταλάβετε...

#Ramb0 getting ready for the new season

@Brandon_Davies0 pic.twitter.com/vQ1WeMGFop

— Barça Basket (@FCBbasket) August 9, 2020