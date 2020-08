Σπανούλης: Οι ευχές της EuroLeague με ένα απολαυστικό ΤΟΡ-10! (vid)

Ο «V Span» κλείνει 38 χρόνια ζωής και μετά τις ευχές από την ΚΑΕ Ολυμπιακός, σειρά πήρε και η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Συγκεκριμένα συγκέντρωσε 10 καλύτερες στιγμές του σε ένα «χορταστικό» ΤΟΡ-10! Στην κορυφή βρέθηκε το τρίποντο απέναντι στη Φενέρμπαχτσε, με το οποίο πέρασε στην πρώτη θέση των καλύτερων σκόρερ όλων των εποχών.

Birthday Boy!

Celebrating the birthday of Vassilis Spanoulis by looking at his TOP 10 PLAYS!#EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/bhBOTmRYXV

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) August 7, 2020