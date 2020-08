Αλμπα Βερολίνου: Πήρε Ταμίρ Μπλατ για τρία χρόνια και τον άφησε δανεικό στη Χάποελ (pic)

Όπως έκανε με τον Στέφαν Πένο ο οποίος ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Άλμπα Βερολίνου έως το 2023 αλλά θα αγωνιστεί δανεικός στην Ράστα Βέχτα, έτσι ακριβώς έπραξε και με τον Ταμίρ Μπλατ!

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του γιου του Ντέιβιντ Μπλατ για τα επόμενα τρία χρόνια, ωστόσο την σεζόν 2020-21 θα αγωνιστεί με τη σειρά του ως δανεικός στην Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Ebenfalls einen Dreijahresvertrag hat Tamir Blatt erhalten. In der kommenden Saison wird der 23-jährige israelische Nationalspieler zunächst weiter für @JerusalemBasket spielen. Welcome to the ALBA family, Tamir!

Alle Infos: https://t.co/a2OyMtwYhv

Foto: Imago pic.twitter.com/pGu2o1OKGz

— ALBA BERLIN (@albaberlin) August 7, 2020