Άλμπα Βερολίνου: Ανανέωσε με Πένο και τον έδωσε δανεικό στη Ράστα Βέχτα (pic)

Η γερμανική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα την επέκταση της συνεργασίας με τον 23χρονο Σέρβο γκαρντ ωστόσο η επόμενη σεζόν θα τον βρει στην Ράστα Βέχτα όπου δόθηκε με τη μορφή δανεισμού.

Ο Πένο έχει αγωνιστεί στην EuroLeague με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, αλλά όχι με την Άλμπα όπου βρίσκεται από το 2017. Φέτος είχε έναν σοβαρό τραυματισμό και επέστρεψε στο restart του γερμανικού πρωταθλήματος.

Der Vertrag von @StefanPeno wurde um drei Jahre verlängert. In der kommenden Saison wird er an @rastavechta ausgeliehen.

All the best, Stefan!

— ALBA BERLIN (@albaberlin) August 7, 2020