Άαρον Κραφτ: Ο καλύτερος πασέρ και «κλέφτης» του EuroCup αποσύρθηκε στα 29 για να γίνει γιατρός! (pic)

Αν και τον περασμένο Φεβρουάριο έκλεισε μόλις τα 29 του χρόνια, ο Αμερικανός γκαρντ αποφάσισε να ρίξει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του προκειμένου να γίνει γιατρός!

Και μάλιστα σε μια περίοδο που ήταν ο καλύτερος πασέρ του EuroCup έχοντας κατά μέσο όρο 6,8 ασίστ αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως οι Τεόντοσιτς και Μάρκοβιτς, όπως επίσης και ο καλύτερος «κλέφτης» με 2,7 κλεψίματα σε κάθε ματς.

Ο Άαρον Κραφτ ωστόσο επιστρέψει στο πανεπιστήμιο του Οχάιο για να ολοκληρώσει τις σπουδές του στην ιατρική και να ακολουθήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα!

The new chapter has begun! Excited, a little nervous, and extremely grateful to start a journey I’ve thought about for so long. I’ve always liked our home white jerseys! #OSUCOM pic.twitter.com/164ktGvHNq

— Aaron Craft (@ACraft4) August 4, 2020