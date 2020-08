Η λιθουανική ομάδα ανακοίνωσε και επίσημα το «διαζύγιο» με τον Αυστραλό σέντερ, εξηγώντας ότι ο Λαντέιλ θα κυνηγήσει το όνειρό του στο ΝΒΑ.

Στην φετινή EuroLeague, ο Λαντέιλ μέτρησε κατά μέσο όρο 11 πόντους και 4,4 ριμπάουντ, σουτάροντας με 65% στα δίποντα και 82% στις βολές.

Zalgiris and @JockLandale have agreed to part ways, as the Aussie big man continues reaching his @NBA dream.

Read more https://t.co/02fm1A8KTi pic.twitter.com/4E0n4q2dOw

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) August 3, 2020