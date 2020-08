Η Άλμπα ενίσχυσε την περιφέρεια της με την απόκτηση του Τζέισον Γκρέιντζερ, κάτι που φάνηκε πως χαροποίησε τον Πέιτον Σίβα.

Ο γκαρντ των Γερμανών έγραψε «θα είναι μια διασκεδαστική γραμμή περιφέρεια» και το συνδύασε με την ανακοίνωσε για τον Ουρουγουανό.

Δείτε την ανάρτηση του

this is going to be a fun backcourt https://t.co/g9YGtW5aM1

