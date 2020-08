Οι «ερυθρόλευκοι» αποκαλύπτουν μέσω ενός παζλ την νέα φανέλα της σεζόν και πλέον αυτή είναι ευδιάκριτη, μετά από την νέα ανάρτησή τους.

Η ομάδα του Πειραιά συνεργάζεται πια με την GSA και με μία ημέρα να μένει για τα αποκαλυπτήρια, το αποτέλεσμα είναι φαίνεται κατά... 95%.

Δείτε την ανάρτηση του Ολυμπιακού

New partner, New Jersey... 1 day to go! #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight pic.twitter.com/bILhT6V1xF

