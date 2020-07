Μπάγερν: Ανακοίνωσε τον Ουέιντ Μπόλντγουϊν (pic)

Η γερμανική ομάδα «άνοιξε» τον... χορό των μεταγραφών με την προσθήκη του Ουέιντ Μπόλντγουϊν, που αγωνίστηκε πέρυσι στον Ολυμπιακό.

Ο Αμερικανός γκαρντ θα ενισχύσει την Μπάγερν Μονάχου για μία σεζόν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που έρχομαι στην Μπάγερν, διότι είναι μια δυνατή ομάδα και θα είναι η πρώτη μου κανονική σεζόν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ», είπε σχετικά ο Μπόλντγουϊν.

Ο sports director της ομάδας, Daniele Baiesi, πρόσθεσε: «Ο Ουέιντ θα μας δώσει πολύ σκληράδα, ενέργεια και αθλητικότητα και στις δύο πλευρές του παρκέ. Τον κοιτούσαμε προσεκτικά από πέρυσι και θέλαμε να τον φέρουμε στην ομάδα μας. Ευτυχώς, εξελίχθηκαν έτσι τα πράγματα που ήρθε, ενώ έδειξε κι ο ίδιος μεγάλη επιθυμία να έρθει σε εμάς».

