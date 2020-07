Euroleague: Όταν ο Σλούκας ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας (vid)

Η μεταγραφή του Κώστα Σλούκα στον Ολυμπιακό συνεχίζει να απασχολεί την διοργανώτρια Αρχή.

Η Euroleague θυμήθηκε τη σεζόν 2018-19 όταν και ο Έλληνας γκαρντ ήταν μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

Αναρωτιέται μάλιστα αν θα το καταφέρει ξανά...

Remembering the 18/19 season in which @kos_slou was in the All-EuroLeague First Team

Will he become a member of the team again with @olympiacosbc?#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/RhPDGNwMNW

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 26, 2020