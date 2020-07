Άτυχος στάθηκε την σεζόν που πέρασε ο Ουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος τραυματίστηκε τέλη Οκτώβρη του 2019 και έτσι η ΤΣΣΚΑ του Δημήτρη Ιτούδη στερήθηκε τον MVP της Euroleague του 2019.

Ο Αμερικανός ανυπομονεί να παίξει και πάλι σε επίσημο ματς τη σεζόν που έρχεται και περιμένει μια... τρελή χρονιά.

Μάλιστα προετοίμασε και τον Μάικ Τζέιμς. Δείτε την ανάρτηση του

Going to be crazy this season @TheNatural_05 pic.twitter.com/ZZ8N3Aweu8

Will Clyburn (@Da_Thrill21) July 25, 2020