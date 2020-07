Το 2011 ο Καρμέλο Άντονι επέστρεψε στην Νέα Υόρκη και τους Νικς.

Η ομάδα τότε είχε... παίξει στην ανακοίνωσή του με τους στίχους «I'm coming home, I'm coming home. Tell the world that I'm coming home... ».

Κάτι ανάλογο έκανε κι ο Ολυμπιακός για τον Σλούκα.