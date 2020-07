Οπως έγραψε και ο ίδιος ο Κώστας ο Σλούκας στα social media ήταν πέντε χρόνια γεμάτα στα οποία έγινε μέλος της οικογένειας της Φενέρμπαχτσε. Λιγο νωρίτερα ο τουρκικος σύλλογος ανακοίνωσε επίσημα την αποδέσμευση του παίκτη ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό .

Και στο «αντίο» του στο twitter, ο Σλούκι Λουκ δέχθηκε επίθεση αγάπης από τους φίλους της Φενέρμπαχτσε. Κάποιοι μάλιστα του απαντούσαν και στα ελληνικά!

«Δεν έχω λόγια. Ηξερα ότι θα φύγεις αλλά δεν ήθελα να το πιστέψω και έχω τόσα να πω. Πρέπει όμως να σεβαστούμε την απόφασή σου»

«Πέντε χρόνια... Ησουν πληγωμένος, ήσουν στεναχωρημένος, ήσουν χαρούμενος, ήσουν ο καλύτερος.

Το μήνυμα του Τούρκου κατευθείαν στα Ελληνικά. Οσο τον βοήθησε και το Google Translate

Σε αγαπάμε, Κώστα. Θα αγαπάμε πάντα, δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τις καλές στιγμές που μας δώσατε. Ευχαριστώ για όλα. Γνωρίζουμε ότι θα παραμείνει πάντα οπαδός της Φενέρμπαχτσε. Καρδιές μαζί pic.twitter.com/XXzMegCx11 — burak özdamar (@bburakozdamar) July 23, 2020

«Σου έκανα κριτική αρκετές φορές ειδικά την περσινή σεζόν γιατί ήξερα ότι μπορείς να δώσεις περισσότερα απ' ότι τα προηγούμενα πέντε χρόνια. Σ' ευχαριστώ για τις αναμνήσεις που είχαμε, τα τρόπαια που πήραμε αλλά και τις δύσκολες στιγμές. Καλή σου τυχη»

«Το νούμερο 16 θα είναι πάντα ιδιαίτερο για μένα. Θα είσαι για πάντα στη καρδιά μου. Πάντα θα μου λείπεις και θα συνεχίζω να σε αγαπώ»

«Θα είσαι για πάντα η Ελληνική μας Μαγεία»

Μέχρι και στα... greekenglish έγραψαν κάποιοι...

«Ησουν παίκτης της Φενέρμπαχτσε. Εγραψες το όνομά σου στην ιστορία μας. Είσαι ένας Θρύλος τώρα. Σε ευχριαστώ για όλα Κώστα. Θα σε αγαπάμε για πάντα. Τα λέμε Ελληνα Μάγε. Πρόσεχε»

«Τις καλύτερες ευχές. Εισαι σπουδαίος χαρακτήρας. Εδωσες τα πάντα για την Φενέρμπαχτσε. Σ' ευχαριστώ γι' αυτό γιατί ήταν ιδιαίτερο. Μας άφησες σπουδαίες αναμνήσεις»

«Κάποια στιγμή θα σε δω στην Αθήνα. Οπως κάποια στιγμή στο σούπερ μάρκετ στο Ατασεχίρ. Πρόσεχε μ@λ@κ@»

«Ηταν τιμή μας να σ' έχουμε στην ομάδα. Καλή τύχη στο υπόλοιπο της ζωής σου. Θα θέλαμε να σου πούμε αντίο σε ένα τελευταίο ματς. Τα λέμε Κώστα»

«Μπορεί να φεύγεις αλλά το όνομά σου θα μείνει για πάντα ως ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας της Φενέρμπαχτσε»

«Αντίο Κώστα. Ευχομαι ευτυχία στη νέα σου ζωή»

«ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΤΕΙΣ ΠΟΤΕ ΦΙΛΕ ΜΟΥ. Σ' ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ»

Μέχρι και ο... Πίκατσου έκλαψε

«ΑΝΤΙΟ. ΘΡΥΛΟΣ. ΜΑΕΣΤΡΟΣ»

«Σ' ευχαριστούμε Κώστα. Καλή τύχη στη νέα σου ζωή. Δεν θα ξεχαστείς ποτέ»