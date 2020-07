ΤΣΣΚΑ: Ψηφίστε την καλύτερη ομάδα της δεκαετίας (vid)

Συνεχίζει η Euroleague να δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους του να επιλέξουν τις ομάδες της δεκαετίας.

Σειρά πήρε η ΤΣΣΚΑ. Η ιστοσελίδα των διοργανωτών βάζει στη... εξίσωση τον κόσμο που μπορεί να ψηφίσει τους αγαπημένους παίκτες της ΤΣΣΚΑ από την τελευταία δεκαετία.

Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.

Μέχρι στιγμής πρώτος στην ψηφοροία είναι ο Κάιλ Χάινς.

The Russian powerhouse @cskabasket have had a host of HUGE names represent the club over the last 10 years, but who makes it into the All-Decade team?

Hit the link to vote! https://t.co/SmyZcOLt5l#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/pepIXpfcDv

