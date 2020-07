Ο Πατρίσιο Γκαρίνο έμεινε ελεύθερος από την πρωταθλήτρια Ισπανίας και αναζητεί την επόμενη ομάδα του.

Ο Αργεντινός φόργουορντ βρίσκεται σύμφωνα με δημοσιεύματα στο στόχαστρο της Ζαλγκίρις και του νέου προπονητή της.

Ο Γκαρίνο έπαιξε τρεις σεζόν στην Μπασκόνια, αλλά είχε αρκετούς τραυματισμούς οι οποίοι τον κράτησαν πίσω.

Zalgiris Kaunas targeting Argentinian forward Patricio Garino, who spent last 3 seasons with Baskonia Vitoria, according to sources.

