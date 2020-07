Ο 26χρονος γκαρντ συμφώνησε σε όλα με την Βίρτους Μπολόνια και θα φορέσει την φανέλα της.

Αυτό, άλλωστε, έδειξε μέσα και από insta story που έβαλε στο instagram, καθώς δημοσίευσε τα χρώματα της ομάδας και την ιταλική σημαία.

Την φετινή χρονιά ο Τζος Άνταμς βρέθηκε στην Ουνικάχα Μάλαγα, με την οποία έπαιξε σε 45 παιχνίδια και είχε κατά μέσο όρο 11.8 πόντους, 2.1 ριμπάουντ και 2.3 ασίστ.

Josh Adams announced on Instagram that he is moving to Virtus Bologna pic.twitter.com/IocGEodjaK

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 20, 2020