Ο... soon to be NBAer, είχε κάνει poster τον Λουίτζι Ντατόμε σε ματς της Μακάμπι κόντρα στη Φενέρμπαχτσε στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Ισραηλινός φόργουορντ είχε πάρει τον κεντρικό διάδρομο, είχε «πατήσει» γερά και είχε καρφώσει μέσα στη μούρη του Ιταλού, νυν παίκτη της Αρμάνι.

Θυμάστε τη φάση;