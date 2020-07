Βατούτιν: «Το ρόστερ της ΤΣΣΚΑ έχει κλείσει» (pic)

Φαίνεται πως έχουν μπει και τα τελευταία κομμάτια στο... παζλ της νέας σεζόν για την ΤΣΣΚΑ.

Ο ισχυρός άνδρας των Ρώσων, Αντρέι Βατούτιν τόνισε πως το ρόστερ της ομάδας του έχει κλείσει, απομακρύνοντας τα σενάρια για νέες προσθήκες.

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη με τις κινήσεις που έκανε το καλοκαίρι, δημιούργησε μία από τις κορυφαίες frontline της Εuroleague (αν όχι την κορυφαία).

Η ΤΣΣΚΑ πρόσθεσε στο δυναμικό της τόσο τον Νίκολα Μιλουτίνοφ από τον Ολυμπιακό, όσο και και τον Τόκο Σενγκέλια από την πρωταθλήτρια Ισπανίας, Μπασκόνια.

CSKA @cskabasket has finalized the team's roster for the next season, according to club's President Andrey Vatutin

— Andrey Kartashov (@LeDr0n) July 19, 2020