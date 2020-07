Ο Βορόνοφ από την Ζενίτ στην Χίμκι

Ο Εβγένι Βορόνοφ έκανε καλή σεζόν σε ατομικό επίπεδο πέρυσι στην Ζενίτ, αλλά η συνολική εικόνα της ομάδας δεν ήταν αυτή που ήθελαν οι άνθρωποί της.

Ο Τσάβι Πασκουάλ αποφάσισε να πορευτεί χωρίς τον Ρώσο γκαρντ και η Ζενίτ τον αποδέσμευσε.

Ο Βορόνοφ έχει συμφωνήσει σε όλα με την Χίμκι και ανακοινώθηκε από την ομάδα της Μόσχας.

Евгений Воронов переходит в «Химки»! Контракт с атакующим защитником подписан на один год с возможностью продления / Brand new addition to our team - Evgeny Voronov! The Russian shooting guard sign one year contract with extension option. Welcome! pic.twitter.com/XHOaNOOSXv

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 17, 2020