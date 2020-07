Όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από τη λιθουανική ομάδα, ο Αμερικανός φόργουορντ θα παραμείνει στο Κάουνας, καθώς η Ζάλγκιρις ενεργοποίησε την οψιόν που υπήρχε στο συμβόλαιό του.

Ο Νάιτζελ Χέις είχε πέρυσι 6,3 πόντους και 3,5 ριμπάουντ κατά μέσο όρο στην EuroLeague, ενώ στο λιθουανικό πρωτάθλημα μέτρησε 7,1 πόντους και 3 ριμπάουντ.

Lining up the green-and-white troops. Nigel Hayes is set to stay in Kaunas for another season!



— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) July 17, 2020