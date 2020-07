Ερντογάν σε Χάρισον: «Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, ενθουσιασμένος που σε κοούτσαρα» (pic)

Ο Ερτουγρούλ Ερντογάν μέσω twitter ευχαρίστησε τον Άαρον Χάρισον για την συνεργασία τους κι ευχήθηκε καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό.

Ο προπονητής της Γαλατάσαραϊ έγραψε συγκεκριμένα, «Ευχαριστώ για τις αναμνήσεις Άαρον Χάρισον. Είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω άλλο έναν παίκτη της Γαλατάσαραϊ να πηγαίνει στην Euroleague. Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Είμαι ενθουσιασμένος που σε κοούτσαρα τις τελευταίες 2 σεζόν».

Thanks for the memories, @AaronICE2!

Thrilled to see another @GSBasketbol player going to @Euroleague. Good luck with @olympiacosbc.

It was a big pleasure to be your coach for the last two seasons!pic.twitter.com/oQJKCXtJh2#FightAsOne

— Ertugrul Erdogan (@CoachErtugrul) July 16, 2020