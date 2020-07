Οι φίλαθλοι επιλέγουν τα καλύτερα ρόστερ της δεκαετίας των ομάδων τους στην EuroLeague (vid)

Η διοργανώτρια αρχή ετοίμασε μια διαφορετική ψηφοφορία για τους φίλους της Euroleague, καθώς θα μπορούν να φτιάξουν τα καλύτερα ρόστερ των ομάδων τους για την περασμένη δεκαετία.

Συγκεκριμένα οι επιλογές αφορούν από το 2010 έως και 2020 και αφορά τις ομάδες των Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, Εφές, Αρμάνι Μιλάνο, Ερυθρό Αστέρα, ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Μπαρτσελόνα, Μπάγερν, Φενέρμπαχτσε, Χίμκι, Μπασκόνια, Μακάμπι Τελ Αβίβ, Ρεάλ Μαδρίτης, Βαλένθια και Ζάλγκιρις Κάουνας.

Show your colors as well as your knowledge of the EuroLeague by voting for your favorite players across the continent in the new Fans Choice All-Decade Team by Team survey, presented by @7DAYSBasketball!



https://t.co/ySRK6N0deD#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/8YZRFz7nhj

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 15, 2020