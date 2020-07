Λοβέρν: «Χαρούμενος που έγινα μέλος της Ζαλγκίρις»

Ο Ζοφρί Λοβέρν θα συνεχίσει την καριέρα του στο Κάουνας για χάρη της Ζαλγκίρις.

Ο Γάλλος ψηλός μέσω twitter εξέφρασε τις πρώτες του σκέψεις, «Είμαι χαρούμενος που έγινα μέλος της οικογένειας της Ζαλγκίρις. Είναι μεγάλη τιμή για μένα να αγωνίζομαι για την πράσινη και άσπρη σημαία της ομάδας. Τα λέμε στην Zalgirio Arena».

Esu labai laimingas, kad tapau Žalgirio šeimos nariu!!! Man bus didelė garbė kautis už Žaliai Baltus!Susimatysime Žalgirio Arenoje!

I am very happy that I became a member of @bczalgiris family.

Its a big honour to fight under Green and White flag.

See you in Zalgiris Arena! pic.twitter.com/otdQ1ZtUmk

— Joffrey Lauvergne (@1JOLOLO) July 14, 2020