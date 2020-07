Αυτή ήταν το 2017-18, όταν και αγωνιζόταν στην Ουνικάχα Μάλαγα. Τότε, είχε κατά μέσο όρο 14.8 πόντους και 4.2 ασίστ σε 59 παιχνίδια.

Η Euroleague θυμήθηκε τα κατορθώματά του και σε βίντεο που δημοσίευσε, έγραψε «Είστε ενθουσιασμένοι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού;».

.@nedovic1624 arguably had his best EuroLeague season in the 17/18 season

Excited to have him @paobcgr fans?#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/GqSb6XArMv

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 13, 2020