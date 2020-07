Όπως έγινε γνωστό, οι «σειρήνες» του ΝΒΑ άρχισαν να ηχούν και στα αυτιά του Τόμας Ουόκαπ αλλά όπως φαίνεται δεν είναι ο μοναδικός παίκτης της Ζάλγκιρις που έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον από την άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Το ίδιο ισχύει και για τον Αυστραλό Τζοκ Λαντέιλ, ο οποίος με τη σειρά του έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Κάουνας έως και το καλοκαίρι το 2021. Παρόλα αυτά σκέφτεται ήδη σοβαρά το ενδεχόμενο να δοκιμάσει την τύχη του στο ΝΒΑ.

Jock Landale is another promising Zalgiris player, who is actively pursuing the NBA opportunity, per sources. I'm hearing that Zalgiris plans the next season as if Landale will opt-out of his contract, which is also till 2021.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 13, 2020