Άλμπα Βερολίνου: Ανακοίνωσε για τρία χρόνια τον Ολίντε (pic)

Ο 22χρονος φόργουορντ αγωνιζόταν στην Μπάμπεργκ, με την οποία μέτρησε κατά μέσο όρο 6,8 πόντους και 5,3 ριμπάουντ αλλά από εδώ και στο εξής θα φοράει τη φανέλα της Άλμπα.

Ο Ολίντε υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ομάδα του Βερολίνου, όπου θα παραμείνει τουλάχιστον έως το 2023.

Willkommen bei ALBA, @louisolinde98!

Der 22 Jahre alte und 2,05 m große Nationalspieler erhält einen Dreijahresvertrag in Berlin. Louis hat in 2019/2020 für @BroseBamberg in der @easyCreditBBL 6,8 ppg und 5,3 rpg bei 23,3 mpg aufgelegt.

Alle Infos: https://t.co/bd4X1txS1z pic.twitter.com/y0OCgfKp7D

— ALBA BERLIN (@albaberlin) July 12, 2020