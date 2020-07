Η Ζενίτ συζητά με τον Μπίλι Μπάρον

Ο Μπίλι Μπάρον είναι free agent και μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται για την υπογραφή του είναι κι η Ζενίτ.

Ο Τσάβι Πασκουάλ ψάχνει ένα «δυάρι» που να μπορεί να παίξει και κάποια λεπτά στον «άσο» και έχει ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τον Αμερικανό.

Billy Baron is drawing interest from Zenit St. Petersburg, a source told @Sportando.

There have been initial talks between the two sides.

He is one of the names that the Russian team is considering at guard position

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 11, 2020