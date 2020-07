Μπασκόνια: Ανακοίνωσε τον Τονιέ Ζεκιρί (pic)

Το «αστέρι» της Βιλερμπάν κατάφερε να πάρει η Μπασκόνια, που ανακοίνωσε την απόκτηση του Τονιέ Ζεκιρί.

Ο Νιγηριανός σέντερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Ισπανίας και θα τους ενισχύσει από την νέα σεζόν.

Ο 25χρονος παίκτης αγωνίστηκε για πρώτη φορά φέτος στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και είχε κατά μέσο όρο 8.2 πόντους και 6.7 ριμπάουντ σε 51 παιχνίδια συνολικά με τη γαλλική ομάδα.

Official | Tonye Jekiri joins @kirolbet_et Baskonia on a 2-years deal

Welcome to the family @tonyejekiri !#GoazenBaskonia pic.twitter.com/uUXwgaiv71

— Saski Baskonia (@Baskonia) July 11, 2020