Πρίντεζης: Οι καλύτερες στιγμές του και το ερώτημα της EuroLeague (vid)

Η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση ετοίμασε ένα βίντεο με μερικές από τις καλύτερες στιγμές του Γιώργου Πρίντεζη και ρώτησε τους φιλάθλους αν θα μπορούσε να βρεθεί στην καλύτερη πεντάδα.

Δείτε το βίντεο και βάλτε και την δική σας ψήφο: Θα βρεθεί ο φόργουορντ του Ολυμπιακού στην πεντάδα;

Does Georgios Printezis of @olympiacosbc make it into your 'Fans Choice' starting five?

Check out his highlights and hit the link to vote https://t.co/Z54TS9zu42#GameON I #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/pj6j5iZ0Z4

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) July 10, 2020