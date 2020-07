Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος Ντονάτας Ουρμπόνας, ο Τουόμας Λισάλο από την Φινλανδία και ο Μάρτιν Σίλερ από την Αυστρία είναι ανάμεσα στους υποψήφιους για να αναλάβουν την τεχνική ηγεσία της Ζάλγκιρις Κάουνας.

Μετά την αποχώρηση του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, οι Λιθουανοί ψάχνουν τον επόμενο προπονητή που θα καθίσει στην άκρη του πάγκο που άφησε... κενό ο πάλαι ποτέ παίκτης του Παναθηναϊκού.

Tuomas Iisalo and Martin Schiller among the names in Zalgiris Kaunas head coach search, per sources.

— Donatas Urbonas (@Urbodo) July 10, 2020