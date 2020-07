Χίμκι: Σε διαπραγματεύσεις με τον Μίκι για το comeback! (pic & vid)

Ο Μίκι ήλθε στη Μαδρίτη το περασμένο καλοκαίρι από τη Χίμκι ως αντικαταστάτης του Γκουστάβο Αγιόν, ο οποίος πήρε το ταλέντο του μετακόμισε στην Αγία Πετρούπολη για λογαριασμό της Ζενίτ.

Ο 25χρονος πρώην NBAer με θητεία στους Μπόστον Σέλτικς και τους Μαϊάμι Χιτ προσαρμόστηκε άμεσα στα δεδομένα και τις απαιτήσεις της Ρεάλ, μετρώντας 9 πόντους, 4.1 ριμπάουντ στην EuroLeague και 6.8 πόντους, 4.1 ριμπάουντ στην ACB.

Σύμφωνα με τον Emiliano Carchia του Sportando, η Χίμκι και ο Μίκι βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις σχετικά με ενδεχόμενο comeback.

Khimki Moscow is negotiating with Jordan Mickey for the return of the American PF/C to the Russian powerhouse, a source told @Sportando.

Mickey spent the season with Real Madrid averaging 9ppg and 4.1rpg in EuroLeague and 6.8ppg and 4.1rpg in ACB

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 9, 2020