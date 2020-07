Ένας από τους σέντερ που έκαναν αίσθηση κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν αναμένεται να κάνει το μεγάλο βήμα στην καριέρα του και να βρεθεί στην EuroLeague.

Ο λόγος για τον Τζον Χάμιλτον (26χρ., 2.13μ.) ο οποίος δεν θα συνεχίσει στην Νταρουσάφακα, με την οποία είχε στο φετινό EuroCup 11,3 πόντους, 8,1 ριμπάουντ και 1,4 τάπες κατά μέσο όρο.

Αντίθετα, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ, επόμενος προορισμός στην καριέρα του θα είναι η Φενέρμπαχτσε του Ιγκόρ Κοκόσκοφ!

Fenerbahce has reached an agreement with Johnny Hamilton, a source told me and @Ismailsenol.

Hamilton is joining Fenerbahce after a strong season with Darussafaka (11.3ppg and 8rpg in EuroCup and 8.2ppg and 6.5rpg in BSL)

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 9, 2020