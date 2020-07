Ντέρικ Ουίλιαμς: Το ευχαριστώ στη Φενέρ και ο ενθουσιασμός για τη Βαλένθια (pics)

The energy in Istanbul and in a Fenerbahce Jersey is different then anything I’ve experienced in basketball Thank you again ! — Derrick Williams (@DWXXIII) July 8, 2020

ρικανός φόργουορντ θα βρεθεί τη νέα σεζόν στη Βαλένθια όπως ανακοινώθηκε και επίσημα από την ισπανική ομάδα, με τον ίδιο να λέει χαρακτηριστικά:

«Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τους φίλους της Φενέρμπαχτσε. Κάθε μέρα μου γεμίζατε το inbox μου. Αυτή η αγάπη και αυτό το πάθος, είναι αυτό ακριβώς που μπορεί να ζητήσει ένας μπασκετμπολίστας. Σας ευχαριστώ για αυτές τις ξεχωριστές στιγμές. Όσον αφορά τους συμπαίκτες μου. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω τόσο ευπρόσδεκτος σε μια χώρα που δεν είχα ζήσει ποτέ μου. Ένιωσα ότι ήμουν για πολλά χρόνια στην Κωνσταντινούπολη. Η ενέργεια που πήρα φορώντας τη φανέλα της Φενέρ είναι διαφορετική απ' οτιδήποτε άλλο έζησα μέσα στο μπάσκετ».

Όσο για τη Βαλένθια; «Είμαι ενθουσιασμένος που θα ξεκινήσω το ταξίδι μου στην Ισπανία με τη Βαλένθια. Σας ευχαριστώ που κρατήσατε τον λόγο σας και δεν κοινοποιήσατε την συμφωνία μας πριν από τρεις ημέρες. Αυτό σημαίνει πολλά για μένα. Είμαι ενθουσιασμένος να ξεκινήσω την δουλειά και να κερδίσουμε μαζί παιχνίδια».

First , thank you to all the @FBBasketbol fans .. every single day you all would fill my inbox .. messages .. comments .. and the love and passion from all the Turkish fans is all you can ask for as a basketball player. Thank you for the special moments — Derrick Williams (@DWXXIII) July 8, 2020

To all my teammates.. thank you for making me feel so welcome on the team and in a country I’ve never lived in .. but all of you made me feel like I had been in Istanbul for years. — Derrick Williams (@DWXXIII) July 8, 2020

Im excited to start this new journey with @valenciabasket in Spain. Thank you for keeping your word in not exposing my commitment 3 days prior. That means more then anything to me. Excited to get to work and win games with you guys — Derrick Williams (@DWXXIII) July 8, 2020

