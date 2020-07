Ο Αμερικανός γκαρντ που αγωνίστηκε φέτος στον Προμηθέα Πάτρας και ο οποίος υπάρχει στη λίστα του Παναθηναϊκού (αλλά πολύ πιο χαμηλά) για backup point guard βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ερυθρό Αστέρα.

Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος του Sportando, Εμιλιάνο Καρσία, η ομάδα του Σάσα Ομπράντοβιτς μιλάει με τη πλευρά του Λάνγκστον Χολ ενόψει της νέας σεζόν.

Crvena Zvezda is in advanced talks with Langston Hall, a source told @Sportando.

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 8, 2020