Ο Αμερικανός γκαρντ αποτελεί από την πρώτη στιγμή τον υπ' αριθμόν «1» στόχο του Παναθηναϊκού για τη θέση του βασικού point guard αλλά εκείνος ολοένα και... τρενάρει την οριστική του απόφαση.

Κάτι που έχει «θορυβήσει» τους ανθρώπους των «πρασίνων» ωστόσο καθημερινά βρίσκονται σε ανοικτή γραμμή μαζί του προκειμένου να τον πείσουν να πει το «ναι» και να γίνει κάτοικος ΟΑΚΑ.

Όπως διαβάσατε από τις 7/7 στο gazzetta.gr ο κύριος λόγος που έχει καθυστερήσει την απάντηση του Λορέντζο Μπράουν έχει να κάνει με το ΝΒΑ και την (μεγάλη) επιθυμία του ίδιου να βρει συμβόλαιο στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη ενόψει της νέας σεζόν.

Βέβαια στον Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να περιμένουν εσαεί τον Αμερικανό, πολλώ δε μάλλον από τη στιγμή που «χοντραίνει» το παιχνίδι με το φαινομενικό μπάσιμο της Φενέρμπαχτσε. Οι «πράσινοι» δεν πρόκειται να μπουν σε κανέναν πλειστηριασμό και ειδικά απέναντι σε ομάδες που έχουν πολύ μεγαλύτερο μπάτζετ και σαφώς πιο εύκολα διαπραγματευτικά όπλα. Κάτι που, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και με τα δεδομένα που έχουν προκύψει, δεν μπορεί να κάνει ο Παναθηναϊκός.

Παρόλα αυτά εξακολουθεί να υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας με τον παίκτη και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσουν τα πάντα. Είτε με τον έναν, είτε με τον άλλον τρόπο.

Για το ενδιαφέρον της Φενέρμπαχτσε, έκανε λόγο και το Sportando.

Fenerbahce is seriously considering Lorenzo Brown but the player’s priority is the NBA as of now, I am told.

Brown had a terrific season in Serbia with KK Crvena Zvezda where he averaged 12.3ppg, 3.3rpg and 4.6apg in EuroLeague and 10.6ppg with 6.3apg in ABA Liga

— Emiliano Carchia (@Carchia) July 8, 2020