Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ, λίγο μετά την επέκταση του συμβολαίου του έως το 2023, έστειλε και το δικό του μήνυμα λέγοντας ότι «η Μπαρτσελόνα είναι το σπίτι μου. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα μείνω για άλλα τρία χρόνια. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη».

Λίγο αργότερα η Μπαρτσελόνα του ετοίμασε και ένα αφιερωματικό βίντεο για την παρουσία του στο «Palau Blaugrana».

Kyle Kuric’s family happy to stay 3 more years in Barcelona

@KingKK_14 pic.twitter.com/ufG1XXyVc8

— Barça Basket (@FCBbasket) July 7, 2020