Η διοργανώτρια αρχή της EuroLeague ανακοίνωσε την οριστική διακοπή της σεζόν 2019-20 στις 25/5, εξαντλώντας προηγουμένως τις όποιες πιθανότητες για restart.

Άπαντες στράφηκαν αμέσως στην επόμενη αγωνιστική περίοδο που θα διεξαχθεί με τις ίδιες 18 ομάδες ενώ ο ιθύνων νους της EuroLeague Basketball, Τζόρντι Μπερτομέου συζήτησε σήμερα (6/7) με μέλη της Ένωσης Προπονητών της διοργάνωσης.

Συγκεκριμένα, αντάλλαξε απόψεις με τους Έτορε Μεσίνα, Δημήτρη Ιτούδη, Πάμπλο Λάσο, Γιώργο Μπαρτζώκα, Τσάβι Πασκουάλ, Γιάννη Σφαιρόπουλο και Εργκίν Αταμάν.

Το επόμενο διήμερο (7-8/7) θα ακολουθήσουν οι συζητήσεις των προπονητών με τους διαιτητές.

EHCB meets @EuroLeague President & CEO Jordi Bertomeu and Euroleague Basketball senior management for the 2020 EB Institute Annual Workshops Head Coaches Meeting. #EUROLEAGUEUNITED pic.twitter.com/VEIyqAnre8

— EHCB - EuroLeague Head Coaches Board (@HeadCoachesOrg) July 6, 2020