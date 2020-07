Ο 23χρονος γιος του Ντέιβιντ Μπλατ, από το 2014 που ξεκίνησε να παίζει μπάσκετ επαγγελματικά, έχει αγωνιστεί μόνο στη χώρα του με τις Χάποελ Τελ Αβίβ, Ραμάτ ΧαΣάρον, Χάποελ Χολόν και Χάποελ Ιερουσαλήμ.

Πλέον, φαίνεται πως ήρθε η ώρα για το βήμα παραπάνω, αφού σύμφωνα με δημοσίευμα του «Sport 5», ο Ταμίρ Μπλατ θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο στην Άλμπα Βερολίνου και θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση στην Euroleague.

Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί πως ενδέχεται την πρώτη χρονιά να δοθεί δανεικός και δεν αποκλείεται να μείνει στην Χάποελ Ιερουσαλήμ για ακόμα μια σεζόν, πριν φτιάξει βαλίτσες για Γερμανία.

Ο Ταμίρ Μπλατ, που φημίζεται για το καλό διάβασμα του παιχνιδιού και την δημιουργία του, την φετινή σεζόν έπαιξε σε 37 παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Όντετ Κάτας και είχε κατά μέσο όρο 8.6 πόντους, 5.4 ασίστ και 1.8 ριμπάουντ.

