Όπως ανέφερε ο δημοσιογράφος, Ντονάτας Ουρμπόνας, πρώτη προτεραιότητα του GM της Ζάλγκιρις, Παούλιους Μοτιεγιούνας αποτελεί Λιθουανός προπονητής προκειμένου να αντικαταστήσει τον Γιασικεβίτσιους.

Ο μέχρι πρότινος βοηθός του, Ντάριους Μασκολιούνας, αποτελεί την πρώτη επιλογή, αλλά σε περίπτωση που ακολουθήσει τον Σάρας στην Βαρκελώνη τότε τα τρία ονόματα που «παίζουν» για τον πάγκο της Ζάλγκιρις είναι οι Νταΐνιους Αντομάιτις, Κεστούτις Κεμζούρα και Κάζις Μακσβίτις.

Βέβαια ο πρώην προπονητής του Ολυμπιακού φέρεται να έχει συμφωνήσει ήδη με την τουρκική, Πετκίμ.

