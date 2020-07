Με χαρακτηριστική ανάρτηση λίγο μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Σάρας για τα επόμενα τρία χρόνια, ο Μπαρτομέου ανέφερε στο twitter:

«Καλώς ήρθες σπίτι Σάρας! Το πάθος και οι γνώσεις θα δώσουν ώθηση στο πρότζεκτ της μπασκετικής Μπαρτσελόνα. Ταυτόχρονα, θέλω να ευχαριστήσω τον Σβέτισλαβ Πέσιτς για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή του τα τελευταία χρόνια. Σε ευχαριστώ coach!»

Welcome home, Saras! Your passion and knowledge will give a new boost to the @FCBbasket project. I also wish to thank Svetislav Pesic for his hard work and dedication over these past years. Thank you, Coach! https://t.co/S45WFej8bp

