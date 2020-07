Όπως έγινε γνωστό, ο Λιθουανός προπονητής ανέλαβε τον πάγκο της Μπαρτσελόνα για τα επόμενα τρία χρόνια και σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ντονάτας Ουρμπόνας, οι αποδοχές του θα φτάνουν το ένα εκατομμύριο ευρώ για κάθε χρόνο του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν διαρρεύσει από την Τουρκία η προσφορά της Φενέρμπαχτσε άγγιζε και το ενάμιση εκατομμύριο δολάρια ετησίως ωστόσο ο Σάρας είχε από τη πρώτη στιγμή σαφέστατη προτίμηση στους «μπλαουγκράνα».

Barcelona signed Sarunas Jasikevicius to a three-year contract, per official announcement. According to sources, the expected annual salary will be around €1M.

